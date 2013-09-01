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  • Легкое выпрямление волос благодаря пластинам размера XL Легкое выпрямление волос благодаря пластинам размера XL Легкое выпрямление волос благодаря пластинам размера XL

    Выпрямитель

    HP8325/00

    Легкое выпрямление волос благодаря пластинам размера XL

    Новый выпрямитель Essential Care с системой ионизации предназначен для густых и длинных волос. Прибор оснащен широкими пластинами (на 40 % шире обычных) и обеспечивает более быструю и бережную укладку.

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    Выпрямитель

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    Легкое выпрямление волос благодаря пластинам размера XL

    • Широкие керамические пластины
    • Профессиональная температура 210 C
    • Ионизация
    Широкие пластины для густых и длинных волос

    Широкие пластины для густых и длинных волос

    Расширенные на 40 % пластины* созданы специально для густых и длинных волос и обеспечивают лучший контакт с волосами, что позволяет быстрее их выпрямить.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

    Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    2 года гарантии по всему миру

    2 года гарантии по всему миру

    Международная гарантия 2 года.

    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    • Технические характеристики

      Время нагрева
      60 секунд
      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      черный с нежно-розовым
      Напряжение
      В мире  В
      Максимальная температура
      210  °C
      Широкие пластины XL
      45x90 мм

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Температура
      210  °C
      Шнур на шарнире
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Система ионизации
      Да
      Материал пластин
      Керамика
      Петелька для подвешивания
      Нет
      Система фиксации пластин
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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