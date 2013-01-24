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Великолепная укладка при постоянной температуре
Максимальный уход за волосами. Благодаря усовершенствованной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD Technology™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
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Великолепная укладка при постоянной температуре
Максимальный уход за волосами. Благодаря усовершенствованной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD Technology™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!
Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Все всегда под контролем. Функция блокировки кнопок препятствует случайному включению и выключению стайлера или изменению установки температуры. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Выпрямитель быстро нагревается и подготавливается к пользованию всего за 15 секунд
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание