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Выпрямитель

HP8339/00
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  • Великолепная укладка при постоянной температуре Великолепная укладка при постоянной температуре Великолепная укладка при постоянной температуре
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    Выпрямитель

    HP8339/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Великолепная укладка при постоянной температуре

    Максимальный уход за волосами. Благодаря усовершенствованной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD Technology™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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    Выпрямитель

    Великолепная укладка при постоянной температуре

    Максимальный уход за волосами. Благодаря усовершенствованной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD Technology™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепная укладка при постоянной температуре

      • ProCare
      Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

      Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

      Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!

      Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

      Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

      Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Все всегда под контролем. Функция блокировки кнопок препятствует случайному включению и выключению стайлера или изменению установки температуры. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 15 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 15 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и подготавливается к пользованию всего за 15 секунд

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        15 с
        Длина шнура
        1,8  м
        Тип нагревателя
        Высокая производительность
        Цвет/отделка
        Фиолетовый
        Максимальная температура
        199  °C
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средний
        • Толстые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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