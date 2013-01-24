Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Выпрямитель

HP8341/00
Общая оценка / 5
  • Естественно гладкие и блестящие волосы Естественно гладкие и блестящие волосы Естественно гладкие и блестящие волосы
    -{discount-value}

    Выпрямитель

    HP8341/00
    Общая оценка / 5

    Естественно гладкие и блестящие волосы

    Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Естественно гладкие и блестящие волосы

    Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    Естественно гладкие и блестящие волосы

    Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Естественно гладкие и блестящие волосы

    Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все straighteners

      Естественно гладкие и блестящие волосы

      Выпрямитель SalonStraight Ceramic

      • SalonStraight
      • Керамика
      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шнур 2 м для удобства использования

      Шнур 2 м для удобства использования

      Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Автоматическое отключение через 1 час

      Автоматическое отключение через 1 час

      С гламурной сумочкой для удобства хранения

      С гламурной сумочкой для удобства хранения

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        110-240  В
        Время нагрева
        30 с
        Тип нагревателя
        PTC
        Максимальная температура
        230  °C

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии