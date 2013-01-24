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Естественно гладкие и блестящие волосы
Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественно гладкие и блестящие волосы
Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах
Естественно гладкие и блестящие волосы
Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественно гладкие и блестящие волосы
Гладкие, блестящие волосы и бережное выпрямление благодаря керамическим пластинам и системе ионизации. Узнать обо всех преимуществах
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание