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  • В 3 раза больше заботы о ваших волосах В 3 раза больше заботы о ваших волосах В 3 раза больше заботы о ваших волосах

    Care & control Выпрямитель Care & Control

    HP8344/00

    В 3 раза больше заботы о ваших волосах

    Новый выпрямитель Care & Control от Philips позволяет создать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в 3 раза более бережную укладку.

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    Care & control Выпрямитель Care & Control

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    В 3 раза больше заботы о ваших волосах

    Выпрямитель с системой ионизации

    • Керамические пластины
    • Температура 130–230 C
    • Ионизация
    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

    В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

    Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

    Технология ThermoGuard предотвращает нагрев выше 200 °C

    Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.

    Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

    Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.

    Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Длина волос
      • Длинные
      • Короткие
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      30 с
      Максимальная температура
      230  °C

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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