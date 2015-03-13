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  • Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос

    Выпрямитель для волос KeraShine

    HP8348/00

    Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос

    Благодаря керамическим пластинам с кератиновым покрытием новый выпрямитель для волос Philips KeraShine с системой ионизации бережно укладывает волосы, позволяя создать желаемый образ.

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    Выпрямитель для волос KeraShine

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    Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос

    с керамическими пластинами с кератиновым покрытием

    • Серия Care
    • Система ионизации
    • 230 °C
    • Керамико-кератиновое покрытие
    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Технология ThermoGuard предотвращает нагрев выше 200 °C

    Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.

    Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

    Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      30
      Максимальная температура
      230  °C

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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