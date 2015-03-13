HP8348/00
Бережное выпрямление, для мягких и гладких волос
Благодаря керамическим пластинам с кератиновым покрытием новый выпрямитель для волос Philips KeraShine с системой ионизации бережно укладывает волосы, позволяя создать желаемый образ.Узнать обо всех преимуществах
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Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.
Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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