Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Выпрямитель

HP8349/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Максимальная защита, невероятный блеск Максимальная защита, невероятный блеск Максимальная защита, невероятный блеск
    -{discount-value}

    Выпрямитель

    HP8349/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальная защита, невероятный блеск

    Максимальный уход за волосами. Благодаря инновационной конструкции пластин Triple-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, технологиям Sonic и EHD Technology™ выпрямитель Philips ProCare Sonic обеспечивает защиту волос от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Максимальная защита, невероятный блеск

    Максимальный уход за волосами. Благодаря инновационной конструкции пластин Triple-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, технологиям Sonic и EHD Technology™ выпрямитель Philips ProCare Sonic обеспечивает защиту волос от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все straighteners

      Максимальная защита, невероятный блеск

      Выпрямление волос без перегрева

      • ProCare
      • Sonic
      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

      Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

      Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 15 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 15 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и подготавливается к пользованию всего за 15 секунд

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Все всегда под контролем. Функция блокировки кнопок препятствует случайному включению и выключению стайлера или изменению установки температуры. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Превосходная укладка за считанные минуты благодаря бережной вибрации Gentle Sonic

      Превосходная укладка за считанные минуты благодаря бережной вибрации Gentle Sonic

      Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Термоизолирующий чехол в комплекте

      Термоизолирующий чехол в комплекте

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        110-240  В
        Время нагрева
        15 с
        Длина шнура
        2  м
        Цвет/отделка
        Черный с фиолетовым
        Тип нагревателя
        Высокая производительность
        Максимальная температура
        199  °C

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Система ионизации
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средний
        • Густые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии