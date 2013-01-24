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Максимальная защита, невероятный блеск
Максимальный уход за волосами. Благодаря инновационной конструкции пластин Triple-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, технологиям Sonic и EHD Technology™ выпрямитель Philips ProCare Sonic обеспечивает защиту волос от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
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Максимальная защита, невероятный блеск
Максимальный уход за волосами. Благодаря инновационной конструкции пластин Triple-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, технологиям Sonic и EHD Technology™ выпрямитель Philips ProCare Sonic обеспечивает защиту волос от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Выпрямитель быстро нагревается и подготавливается к пользованию всего за 15 секунд
Все всегда под контролем. Функция блокировки кнопок препятствует случайному включению и выключению стайлера или изменению установки температуры. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Термоизолирующий чехол в комплекте
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание