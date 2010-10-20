HP8361/00
Здоровый внешний вид и бережная укладка
Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам.Узнать обо всех преимуществах
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Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая им блеск.
Деликатно вибрирующие пластины равномерно распределяют волосы для эффективной укладки на всех участках прически.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Цифровой дисплей с 12 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, обеспечивая идеальную укладку.
Освежайте укладку в течение дня с помощью бережного температурного режима, который предотвращает повреждение волос и сохраняет их здоровыми.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.
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Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
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