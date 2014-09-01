HP8372/00
Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры).Узнать обо всех преимуществах
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Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
"Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.
Датчик MoistureProtect регулирует нагрев пластин, используемых при выпрямлении волос и защищающих ваши волосы от перегрева.
Выпрямитель поддерживает постоянную температуру нагрева, обеспечивая неизменно великолепный результат укладки. Благодаря высококачественному нагревательному элементу прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать превосходную укладку! А поскольку сокращается количество необходимых движений во время выпрямления волос, укладка будет занимать меньше времени.
Благодаря 3 температурным режимам (200, 175, 150 градусов по Цельсию) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.
Мощный нагревательный элемент обеспечивает нагрев всего за 15 секунд.
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