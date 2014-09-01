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    MoistureProtect Выпрямитель

    HP8372/00

    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры).

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    MoistureProtect Выпрямитель

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    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Для здорового блеска

    • Технология MoistureProtect
    • Система ионизации
    • "Плавающие" керамические пластины
    Инновационный датчик для защиты от пересушивания

    Инновационный датчик для защиты от пересушивания

    Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

    Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

    Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

    Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

    "Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.

    Инновационный датчик точно контролирует температуру

    Инновационный датчик точно контролирует температуру

    Датчик MoistureProtect регулирует нагрев пластин, используемых при выпрямлении волос и защищающих ваши волосы от перегрева.

    Нагревательный элемент для быстрой и бережной укладки

    Нагревательный элемент для быстрой и бережной укладки

    Выпрямитель поддерживает постоянную температуру нагрева, обеспечивая неизменно великолепный результат укладки. Благодаря высококачественному нагревательному элементу прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать превосходную укладку! А поскольку сокращается количество необходимых движений во время выпрямления волос, укладка будет занимать меньше времени.

    3 цифровые настройки температуры

    3 цифровые настройки температуры

    Благодаря 3 температурным режимам (200, 175, 150 градусов по Цельсию) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.

    Мгновенный нагрев за 15 секунд

    Мощный нагревательный элемент обеспечивает нагрев всего за 15 секунд.

    • Аксессуары

      Чехол
      ДА

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,0  м
      Максимальная температура
      200  °C
      Время нагрева
      15 сек.
      Напряжение
      110-240 В
      Тип нагревателя
      Эффективный нагревательный элемент

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      ДА
      Автоотключение
      через 60 мин.
      Шнур на шарнире
      Да
      Скрытый дисплей
      ДА

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      "Плавающие" керамические пластины
      Да
      Технология MoistureProtect
      Да
      Система ионизации
      Да

    Badge-D2C

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