Ключевые слова для поиска

  • Создание естественных упругих локонов без хлопот Создание естественных упругих локонов без хлопот Создание естественных упругих локонов без хлопот

    Щипцы для завивки

    HP8600/00

    Создание естественных упругих локонов без хлопот

    SimplySalonCurl — это простой способ создать естественные и упругие локоны. Щипцы для завивки 32 мм и керамическое покрытие обеспечивают непревзойденный результат укладки в сравнении с другими моделями.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Создание естественных упругих локонов без хлопот

    Щипцы для завивки волос SimplySalon

    • SimplySalon Curl
    • Керамика
    • Щипцы 32 мм
    Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

    Диаметр 32 мм для создания очаровательных локонов и волн

    Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.

    Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

    Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

    Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.

    Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

    Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Короткий зажим для легкого высвобождения волос

    Вынимается легко! Конструкция позволяет с легкостью высвободить локон — просто выньте стайлер из волос.

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Естественный вид локонов
      Толщина волос
      • Тонкие
      • Средний
      • Густые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      фиолетовый и серебряный
      Диаметр корпуса
      32  миллиметра
      Время нагрева
      120 с
      Максимальная температура
      180  °C
      Напряжение
      поддержка разных стандартов
      Тип нагревателя
      Керамический нагреватель PTC
      Температурный диапазон
      одна настройка

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Термоизолированный наконечник
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.