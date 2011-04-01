HP8600/00
Создание естественных упругих локонов без хлопот
SimplySalonCurl — это простой способ создать естественные и упругие локоны. Щипцы для завивки 32 мм и керамическое покрытие обеспечивают непревзойденный результат укладки в сравнении с другими моделями.Узнать обо всех преимуществах
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Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 32 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.
Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Вынимается легко! Конструкция позволяет с легкостью высвободить локон — просто выньте стайлер из волос.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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