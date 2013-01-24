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Щипцы для завивки

HP8602/00
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  • Создание локонов без вреда для волос Создание локонов без вреда для волос Создание локонов без вреда для волос
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    Щипцы для завивки

    HP8602/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Создание локонов без вреда для волос

    С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто! Узнать обо всех преимуществах

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    Щипцы для завивки

    Создание локонов без вреда для волос

    С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Создание локонов без вреда для волос

      Щипцы для завивки волос с керамическим покрытием

      • Корпус диаметром 16 мм
      • Температура 190 C
      • Керамическое покрытие
      Корпус 16 мм для создания задорных упругих локонов

      Корпус 16 мм для создания задорных упругих локонов

      Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Нагрев до 190 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 190 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 190 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Для безопасности наконечник не нагревается

      Для безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      LED-индикатор указывает на готовность щипцов для завивки к работе

      LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        190  °C
        Диапазон рабочих температур
        одна настройка
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный-белый
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        поддержка разных стандартов
        Диаметр корпуса
        16  миллиметра

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Упругие кудряшки и локоны
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        Толщина волос
        • Средние
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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