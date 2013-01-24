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Создание локонов без вреда для волос
С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто! Узнать обо всех преимуществах
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Создание локонов без вреда для волос
С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто! Узнать обо всех преимуществах
Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Нагрев до 190 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание