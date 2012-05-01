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  • Создание локонов без вреда для волос Создание локонов без вреда для волос Создание локонов без вреда для волос

    Щипцы для завивки

    HP8602/00

    Создание локонов без вреда для волос

    С естественными упругими кудрями и локонами вы всегда будете выглядеть стильно и молодо. Благодаря новым щипцам для завивки волос CurlCeramic с защитным керамическим покрытием завивать волосы так просто!

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    Щипцы для завивки

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    Создание локонов без вреда для волос

    Щипцы для завивки волос с керамическим покрытием

    • Корпус диаметром 16 мм
    • Температура 190 C
    • Керамическое покрытие
    Корпус 16 мм для создания задорных упругих локонов

    Корпус 16 мм для создания задорных упругих локонов

    Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно

    Защитное керамическое покрытие

    Защитное керамическое покрытие

    Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

    Нагрев до 190 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 190 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 190 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    LED-индикатор указывает на готовность щипцов для завивки к работе

    LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Упругие кудряшки и локоны
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      черный-белый
      Диаметр корпуса
      16  миллиметра
      Время нагрева
      60 секунд
      Максимальная температура
      190  °C
      Напряжение
      поддержка разных стандартов
      Тип нагревателя
      PTC
      Температурный диапазон
      одна настройка

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Термоизолированный наконечник
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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