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Щипцы для завивки

HP8605/00
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  • Естественный вид локонов и защита волос Естественный вид локонов и защита волос Естественный вид локонов и защита волос
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    Щипцы для завивки

    HP8605/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Естественный вид локонов и защита волос

    Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа. Узнать обо всех преимуществах

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    Щипцы для завивки

    Естественный вид локонов и защита волос

    Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа. Узнать обо всех преимуществах

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      Естественный вид локонов и защита волос

      Бережная сушка волос

      • Корпус 25 мм
      • Температура 130–200 C
      • Керамическое покрытие
      Корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Термоизолированный наконечник для простого и безопасного использования

      Термоизолированный наконечник для простого и безопасного использования

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Регулировочное колесико и 8 настроек температуры

      Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос

      LED-индикатор указывает на готовность щипцов для завивки к работе

      LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        200  °C
        Диапазон рабочих температур
        130—200
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный-белый
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        поддержка разных стандартов
        Диаметр корпуса
        25  миллиметра

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Естественный вид локонов
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        • Средний
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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