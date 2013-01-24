Естественный вид локонов и защита волос

Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Щипцы для завивки CurlControl с корпусом 25 мм оснащены защитным керамическим покрытием и возможностью регулировки температуры для укладки волос разного типа. Узнать обо всех преимуществах