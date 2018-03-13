Ключевые слова для поиска

  • Бережная укладка, для создания естественных локонов Бережная укладка, для создания естественных локонов Бережная укладка, для создания естественных локонов

    Щипцы для завивки KeraShine

    HP8607/00

    Бережная укладка, для создания естественных локонов

    Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Новые щипцы для завивки KeraShine с корпусом 25 мм оснащены защитным керамико-кератиновым покрытием и возможностью регулировки температуры.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки KeraShine

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Бережная укладка, для создания естественных локонов

    с керамическими пластинами с кератиновым покрытием

    • Серия Care
    • Корпус 25 мм
    • Температура 130–200 C
    • Керамико-кератиновое покрытие
    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами

    Корпус 25 мм для создания естественных локонов

    Корпус 25 мм для создания естественных локонов

    Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.

    Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Регулировочное колесико и 8 настроек температуры

    Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос

    LED-индикатор указывает на готовность щипцов для завивки к работе

    LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Естественный вид локонов
      Длина волос
      • Средний
      • Длинные
      Толщина волос
      • Тонкие
      • Средний
      • Густые

    • Технические характеристики

      Цвет/отделка
      черный-белый
      Длина шнура
      1,8  м
      Диаметр корпуса
      25  миллиметра
      Время нагрева
      60 секунд
      Максимальная температура
      200  °C
      Напряжение
      поддержка разных стандартов
      Тип нагревателя
      PTC
      Температурный диапазон
      130—200

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Термоизолированный наконечник
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.