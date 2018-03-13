HP8607/00
Бережная укладка, для создания естественных локонов
Хотите создать естественные локоны, укладка которых не требует много времени и сил, не высушивает и не повреждает волосы? Новые щипцы для завивки KeraShine с корпусом 25 мм оснащены защитным керамико-кератиновым покрытием и возможностью регулировки температуры.Узнать обо всех преимуществах
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Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами
Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.
Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос
LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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