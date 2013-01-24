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Фен и выпрямитель

HP8644/40
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  • Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках! Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках! Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!
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    Фен и выпрямитель

    HP8644/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!

    Мини-фен мощностью 1400 Вт c универсальными параметрами напряжения и мини-выпрямитель на 30 % компактнее обычного — эти устройства легко помещаются в сумку и помогают создавать безупречные образы, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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    Фен и выпрямитель

    Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!

    Мини-фен мощностью 1400 Вт c универсальными параметрами напряжения и мини-выпрямитель на 30 % компактнее обычного — эти устройства легко помещаются в сумку и помогают создавать безупречные образы, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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      Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!

      с мини-феном и мини-выпрямителем

      • Ограниченная серия
      • Дорожный набор
      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.

      Выпрямитель: быстрый нагрев, готов к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель: быстрый нагрев, готов к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Фен: удобно использовать благодаря компактному дизайну

      Фен: удобно использовать благодаря компактному дизайну

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Фен: 2 режима скорости для бережной сушки

      Фен: 2 режима скорости для бережной сушки

      Этот компактный фен имеет 2 предустановленных режима скорости и нагрева, благодаря которым вы можете легко, быстро и бережно высушить волосы.

      Фен: мощная, но бережная сушка 1400 Вт для великолепных результатов

      Фен: мощная, но бережная сушка 1400 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Выпрямитель: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов

      Выпрямитель: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Чехол для путешествий в комплекте

      Чехол для путешествий в комплекте

      Набор поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и выпрямителя и помогает защитить их от повреждений.

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        Фен 1400  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный с нежно-розовым
        Максимальная температура
        Выпрямитель 200  °C

      • Особенности

        Переключение напряжения
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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