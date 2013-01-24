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Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!
Мини-фен мощностью 1400 Вт c универсальными параметрами напряжения и мини-выпрямитель на 30 % компактнее обычного — эти устройства легко помещаются в сумку и помогают создавать безупречные образы, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
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Дорожный набор для создания идеальных причесок в поездках!
Мини-фен мощностью 1400 Вт c универсальными параметрами напряжения и мини-выпрямитель на 30 % компактнее обычного — эти устройства легко помещаются в сумку и помогают создавать безупречные образы, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.
Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Этот компактный фен имеет 2 предустановленных режима скорости и нагрева, благодаря которым вы можете легко, быстро и бережно высушить волосы.
Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Набор поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и выпрямителя и помогает защитить их от повреждений.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание