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Фен-щетка

HP8651/00
Общая оценка / 5
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    Фен-щетка

    HP8651/00
    Общая оценка / 5

    Еще больше причесок без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фен-щетка

    Еще больше причесок без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

    Еще больше причесок без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен-щетка

    Еще больше причесок без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще больше причесок без вреда для волос

      Salon Airstylist Pro

      • 5 насадок для укладки
      • 3 режима скорости
      • Компактный дизайн
      Мощность 650 Вт для потрясающих результатов

      Мощность 650 Вт для потрясающих результатов

      Этот фен-щетка с оптимальным уровнем мощности нагревателя 650 Вт создан для мягкой и эффективной сушки и укладки.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

      Фасонная щетка для простой укладки и придания блеска

      Фасонная щетка для простой укладки и придания блеска

      Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Гребень для выпрямления легко захватывает и направляет волосы

      Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        650  Вт
        Длина шнура
        1,8  м

      • Тип волос

        Конечный результат
        • Прямые
        • Объемные
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Насадка
        Да
        Щётка со втягиваемой щетиной
        Да
        Фасонная щетка
        Да

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да

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