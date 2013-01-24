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Еще больше причесок без вреда для волос
Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще больше причесок без вреда для волос
Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах
Еще больше причесок без вреда для волос
Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще больше причесок без вреда для волос
Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен-щетка с оптимальным уровнем мощности нагревателя 650 Вт создан для мягкой и эффективной сушки и укладки.
Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.
Технические характеристики
Тип волос
Обслуживание
Аксессуары
Особенности