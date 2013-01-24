Еще больше причесок без вреда для волос

Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен пятью многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах