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Фен-щетка

HP8655/00
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    Фен-щетка

    HP8655/00
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    Больше объема при бережном уходе

    Сушите и укладывайте волосы одновременно: новый фен-щетка Philips Care позволяет создавать прекрасные естественные прически с максимальной заботой о волосах. Уникальная специальная насадка придает волосам объем у корней — именно то, что вы искали. Узнать обо всех преимуществах

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    Фен-щетка

    Больше объема при бережном уходе

    Сушите и укладывайте волосы одновременно: новый фен-щетка Philips Care позволяет создавать прекрасные естественные прически с максимальной заботой о волосах. Уникальная специальная насадка придает волосам объем у корней — именно то, что вы искали. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше объема при бережном уходе

      Бережная сушка волос

      • 4 насадки для укладки
      • 3 настройки температуры
      • Ионизация
      1000 Вт для великолепных результатов

      1000 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

      Насадка для придания объема волос у корней

      Насадка для придания объема волос у корней

      Уникальная инновационная насадка для придания объема позволяет придать волосам объем у корней — именно то, что вы искали.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Шнур 2 м для удобства использования

      Шнур 2 м для удобства использования

      Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Три регулируемых режима нагрева и скорости

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Насадки-щетки с керамическим покрытием для более бережной укладки

      Керамическое покрытие насадки-щетки предотвращает пересушивание волос. Оно помогает более равномерно распределить тепло и избежать перегрева определенных участков пряди, что предотвращает пересушивание волос.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        1000  Вт

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока
        Щётка со втягиваемой щетиной
        Для расчесывания волн и локонов
        ThermoBrush 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Насадка для придания объема
        Для придания объема у корней

      • Технологии бережного воздействия

        Керамическое покрытие щеток
        Да
        Функция ионизации
        Да
        ThermoProtect
        Да

      • Удобство использования

        Длина кабеля
        2 м
        Петелька для хранения прибора
        Да

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