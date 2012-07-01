HP8655/00
Больше объема при бережном уходе
Сушите и укладывайте волосы одновременно: новый фен-щетка Philips Care позволяет создавать прекрасные естественные прически с максимальной заботой о волосах. Уникальная специальная насадка придает волосам объем у корней — именно то, что вы искали.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Уникальная инновационная насадка для придания объема позволяет придать волосам объем у корней — именно то, что вы искали.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Керамическое покрытие насадки-щетки предотвращает пересушивание волос. Оно помогает более равномерно распределить тепло и избежать перегрева определенных участков пряди, что предотвращает пересушивание волос.
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Технологии бережного ухода
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