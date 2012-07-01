Ключевые слова для поиска

  • Больше объема при бережном уходе Больше объема при бережном уходе Больше объема при бережном уходе

    Care Фен-щетка

    HP8655/00

    Больше объема при бережном уходе

    Сушите и укладывайте волосы одновременно: новый фен-щетка Philips Care позволяет создавать прекрасные естественные прически с максимальной заботой о волосах. Уникальная специальная насадка придает волосам объем у корней — именно то, что вы искали.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Care Фен-щетка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Больше объема при бережном уходе

    Бережная сушка волос

    • 4 насадки для укладки
    • 3 настройки температуры
    • Ионизация
    1000 Вт для великолепных результатов

    1000 Вт для великолепных результатов

    Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

    Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

    Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

    Насадка для придания объема волос у корней

    Насадка для придания объема волос у корней

    Уникальная инновационная насадка для придания объема позволяет придать волосам объем у корней — именно то, что вы искали.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Шнур 2 м для удобства использования

    Шнур 2 м для удобства использования

    Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Холодный обдув для бережной сушки

    Холодный обдув для бережной сушки

    Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

    Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    Насадки-щетки с керамическим покрытием для более бережной укладки

    Керамическое покрытие насадки-щетки предотвращает пересушивание волос. Оно помогает более равномерно распределить тепло и избежать перегрева определенных участков пряди, что предотвращает пересушивание волос.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока
      Термощетка диаметром 38 мм
      Для выпрямления и создания волн
      Круглая щетка с убирающимися зубчиками
      Для создания локонов и волн без спутывания волос
      Насадка для придания объема
      Для придания объема у корней

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Мощность в ваттах
      1000  Вт

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Длина кабеля
      2 м

    • Технологии бережного ухода

      Керамическое покрытие щеток
      Да
      ThermoProtect
      Да
      Функция ионизации
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.