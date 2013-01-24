Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Advanced

Фен-щетка

HP8656/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах
    -{discount-value}

    Advanced Фен-щетка

    HP8656/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах

    Advanced Фен-щетка

    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах

    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах

    Advanced Фен-щетка

    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все curlers

      Разнообразные укладки с заботой о волосах

      • 5 насадок для укладки
      • Равномерное распределение тепла
      • Ионизация
      • Технология ThermoProtect
      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

      Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.

      5 насадок

      Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.

      Насадки-щетки с керамическим покрытием для более бережной укладки

      Керамическое покрытие насадки-щетки предотвращает пересушивание волос. Оно помогает более равномерно распределить тепло и избежать перегрева определенных участков пряди, что предотвращает пересушивание волос.

      Три регулируемых режима нагрева и скорости

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен использует незначительный нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.

      ThermoBrush 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка ThermoBrush имеет сверхбольшой диаметр 38 мм. Большой диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания локонов.

      Щетка со втягиваемой щетиной 30 мм для создания локонов

      Щетка 30 мм со втягиваемой щетиной предназначена для простой укладки. Поверните кончик щетки и выдвиньте его, чтобы создать прекрасные локоны.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Насадка для придания объема волос у корней

      Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Технология EHD
        Да
        Функция ионизации
        Да
        Керамическое покрытие щеток
        Да
        ThermoProtect
        Да

      • Аксессуары

        Насадка для выпрямления волос
        Для естественно прямых волос
        ThermoBrush 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Щётка со втягиваемой щетиной
        Для расчесывания волн и локонов
        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока
        Насадка для придания объема
        Для придания объема у корней

      • Удобство использования

        Длина кабеля
        2 м
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Технические характеристики

        Количество настроек температуры
        3

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Питание

        напряжение
        220—240 В
        мощность в ваттах
        1000 Вт

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии