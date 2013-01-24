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Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах
Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос. Узнать обо всех преимуществах
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.
Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.
Керамическое покрытие насадки-щетки предотвращает пересушивание волос. Оно помогает более равномерно распределить тепло и избежать перегрева определенных участков пряди, что предотвращает пересушивание волос.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
В режиме холодного обдува фен использует незначительный нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.
Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.
Щетка ThermoBrush имеет сверхбольшой диаметр 38 мм. Большой диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания локонов.
Щетка 30 мм со втягиваемой щетиной предназначена для простой укладки. Поверните кончик щетки и выдвиньте его, чтобы создать прекрасные локоны.
Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.
Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.
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