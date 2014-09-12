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  • Быстрая и комфортная сушка и укладка Быстрая и комфортная сушка и укладка Быстрая и комфортная сушка и укладка

    EssentialCare Фен-щетка

    HP8660/00

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    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах.

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    EssentialCare Фен-щетка

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    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    • EssentialCare
    Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

    Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Бережная и эффективная укладка

    Бережная и эффективная укладка

    Фен-щетка мощностью 650 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос. Великолепная укладка день за днем.

    Два регулируемых режима нагрева и скорости

    Два регулируемых режима нагрева и скорости

    Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

    2 года гарантии по всему миру

    2 года гарантии по всему миру

    Международная гарантия 2 года.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства.

    • Аксессуары

      Термощетка диаметром 38 мм
      Для придания волосам гладкости и создания волн

    • Мощность

      Напряжение
      220—240 В
      Мощность в ваттах
      650 Вт

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да

    Badge-D2C

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