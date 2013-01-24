Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

EssentialCare

Фен-щетка

HP8660/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрая и комфортная сушка и укладка Быстрая и комфортная сушка и укладка Быстрая и комфортная сушка и укладка
    -{discount-value}

    EssentialCare Фен-щетка

    HP8660/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    EssentialCare Фен-щетка

    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    EssentialCare Фен-щетка

    Быстрая и комфортная сушка и укладка

    Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все curlers

      Быстрая и комфортная сушка и укладка

      • EssentialCare
      Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

      Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Бережная и эффективная укладка

      Бережная и эффективная укладка

      Фен-щетка мощностью 650 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос. Великолепная укладка день за днем.

      Два регулируемых режима нагрева и скорости

      Два регулируемых режима нагрева и скорости

      Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Термощетка диаметром 38 мм
        Для придания волосам гладкости и создания волн

      • Питание

        напряжение
        220—240 В
        мощность в ваттах
        650 Вт

      • Удобство использования

        Петелька для хранения прибора
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии