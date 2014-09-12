HP8660/00
Быстрая и комфортная сушка и укладка
Одновременная сушка и укладка. Новый фен-щетка Philips Essential Care позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Фен-щетка мощностью 650 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос. Великолепная укладка день за днем.
Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.
Международная гарантия 2 года.
Шнур 1,8 м для максимального удобства.
Аксессуары
Мощность
Удобство использования
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