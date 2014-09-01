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  • Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины

    Essential Фен-щетка

    HP8661/00

    Простая укладка волос любой длины

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

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    Essential Фен-щетка

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    Простая укладка волос любой длины

    • 3 насадки
    • Технология ThermoProtect
    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

    Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

    Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов

    Щетка ThermoBrush имеет малый диаметр 22 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

    Холодный обдув для бережной сушки

    В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

    • Аксессуары

      ThermoBrush 22 мм
      Для простого создания локонов
      Термощетка диаметром 38 мм
      Для выпрямления и создания волн
      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока

    • Мощность

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность в ваттах
      800 Вт

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Количество настроек температуры
      3

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да

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