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Essential

Фен-щетка

HP8662/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации
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    Essential Фен-щетка

    HP8662/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простая укладка с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен-щетка

    Простая укладка с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Простая укладка с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен-щетка

    Простая укладка с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая укладка с системой ионизации

      • 3 насадки
      • Ионизация
      • Технология ThermoProtect
      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Круглая щетка 30 мм для простого создания локонов

      Круглая щетка имеет малый диаметр 30 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      • Технологии бережного воздействия

        Функция ионизации
        Да
        ThermoProtect
        Да

      • Аксессуары

        Круглая щетка 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Круглая щетка 30 мм
        Для простого создания локонов
        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока

      • Мощность

        Мощность в ваттах
        800 Вт
        Напряжение
        220—240 В

      • Технические характеристики

        Количество настроек температуры
        3
        Длина шнура
        1,8 м

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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