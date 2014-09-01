HP8662/00
Простая укладка с системой ионизации
Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.Узнать обо всех преимуществах
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Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.
Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Круглая щетка имеет малый диаметр 30 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.
Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.
В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.
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