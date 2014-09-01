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  • Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации Простая укладка с системой ионизации

    Essential Фен-щетка

    HP8662/00

    Простая укладка с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

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    Essential Фен-щетка

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    Простая укладка с системой ионизации

    • 3 насадки
    • Ионизация
    • Технология ThermoProtect
    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

    Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

    Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Круглая щетка 30 мм для простого создания локонов

    Круглая щетка имеет малый диаметр 30 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

    Холодный обдув для бережной сушки

    В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

    • Аксессуары

      Термощетка диаметром 38 мм
      Для выпрямления и создания волн
      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока
      Круглая щетка 30 мм
      Для простого создания локонов

    • Мощность

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность в ваттах
      800 Вт

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Количество настроек температуры
      3

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да
      Функция ионизации
      Да

    Badge-D2C

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