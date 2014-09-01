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  • Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации

    Essential Фен-щетка

    HP8663/00

    Разнообразные укладки с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

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    Essential Фен-щетка

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    Разнообразные укладки с системой ионизации

    • 4 насадки
    • Ионизация
    • Технология ThermoProtect
    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

    Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

    Инновационная насадка для выпрямления позволяет выпрямлять волосы, не повреждая их.

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

    Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

    Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

    Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

    Холодный обдув для бережной сушки

    В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

    • Аксессуары

      Термощетка диаметром 38 мм
      Для выпрямления и создания волн
      Круглая щетка с убирающимися зубчиками
      Для создания локонов и волн без спутывания волос
      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока
      Насадка для выпрямления волос
      Для естественно прямых волос

    • Мощность

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность в ваттах
      800 Вт

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Количество настроек температуры
      3

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да
      Функция ионизации
      Да

    Badge-D2C

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