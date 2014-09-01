Ключевые слова для поиска

1

Essential

Фен-щетка

HP8663/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации
    -{discount-value}

    Essential Фен-щетка

    HP8663/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Разнообразные укладки с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен-щетка

    Разнообразные укладки с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Разнообразные укладки с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен-щетка

    Разнообразные укладки с системой ионизации

    Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Стайлеры

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      • 4 насадки
      • Ионизация
      • Технология ThermoProtect
      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Инновационная насадка для выпрямления позволяет выпрямлять волосы, не повреждая их.

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      • Технологии бережного воздействия

        Функция ионизации
        Да
        ThermoProtect
        Да

      • Аксессуары

        Насадка для выпрямления волос
        Для естественно прямых волос
        Круглая щетка 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Круглая щетка с убирающимися зубчиками
        Для создания локонов и волн без спутывания волос
        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока

      • Мощность

        Мощность в ваттах
        800 Вт
        Напряжение
        220—240 В

      • Технические характеристики

        Количество настроек температуры
        3
        Длина шнура
        1,8 м

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.