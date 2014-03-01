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  • Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

    Фен-щетка

    HP8664/00

    Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

    Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их.

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    Фен-щетка

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    Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

    Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c двумя насадками

    • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
    • Ионизация и турмалиновое покрытие
    Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

    Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

    Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

    Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

    Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

    Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.

    Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

    Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

    Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

    Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

    Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

    Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

    Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

    Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

    Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.

    Щетки вращаются в двух направлениях

    Щетки вращаются в двух направлениях

    Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.

    Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

    Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

    Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

    Щетка 50 мм для еще более гладких и блестящих волос

    Щетка 50 мм для еще более гладких и блестящих волос

    Щетина термощетки частично выполнена из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.

    • Аксессуары

      Круглая щетка с убирающимися зубчиками
      30 мм
      Щетка из натуральной смешанной щетины
      50 мм
      Насадка для щетки
      для круглой щетки 50 мм

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Цвет/отделка
      Нежно-белый/серебряный
      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      1000  Вт

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Ионизация
      Да
      Режим вращения
      2 скорости вращения
      Настройки
      3 режима нагрева/2 скорости вращения
      Турмалиновое керамическое покрытие
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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