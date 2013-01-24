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Бережная сушка и укладка волос
Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережная сушка и укладка волос
Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах
Бережная сушка и укладка волос
Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережная сушка и укладка волос
Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах
Натуральные щетинки щетки придают волосам гладкость. Уменьшенное трение способствует меньшему повреждению волос.
Настройка Care обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Щетка может вращаться в двух направлениях для удобства использования и создания различных причесок.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.
Колпачки для щеток защищают щетину от повреждения при хранении фен-щетки Dynamic Volumebrush.
Щетка может вращаться в соответствии с двумя различными настройками скорости
Технические характеристики
Особенности
Аксессуары
Тип волос
Обслуживание