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  • Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем
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    StyleCare Фен-щетка, автоматическое вращение

    HP8668/00

    Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем

    В комплектацию новой фен-щетки с системой автоматического вращения входит уникальная насадка для завивки, с помощью которой можно создать мягкие локоны и волны, а также круглая щетка для придания объема и насадка для бережной сушки. Сушка, укладка и бережный уход!

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    StyleCare Фен-щетка, автоматическое вращение

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    Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем

    • Керамико-кератиновое покрытие
    • Система ионизации
    • 800 Вт
    • 3 насадки
    Насадка для автоматической завивки потоком воздуха: мягкие волны и локоны

    Насадка для автоматической завивки потоком воздуха: мягкие волны и локоны

    Когда волосы будут высушены на 80 %, поместите прядь волос в отверстие насадки для завивки потоком воздуха. После нажатия на кнопку прядь волос будет накручена в камеру для локонов для сушки и укладки. Результат — роскошные локоны и превосходная естественная укладка.

    Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

    Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

    Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

    Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

    Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

    Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

    Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор фен-щетки направляет поток воздуха на отдельные пряди, обеспечивая бережный уход за волосами. Предназначена для предварительной сушки и подготовки волос к укладке.

    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Мощность 800 Вт для идеальной укладки

    Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Режим холодного обдува позволяет зафиксировать укладку или высушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения.

    Фен-щетка автоматически вращается в двух направлениях

    Фен-щетка автоматически вращается в двух направлениях

    Фен-щетка вращается в двух направлениях, что облегчает процесс укладки и создания разнообразных причесок.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Компактную фен-щетку удобно держать в руке

    Благодаря эргономичной конструкции и небольшому размеру ручки пользоваться фен-щеткой проще и удобнее.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока
      Круглая щетка 50 мм
      Для гладкости, блеска и объема волос
      Уникальная насадка для завивки потоком воздуха
      Для мягких волн и локонов

    • Мощность

      Напряжение
      220—240 В
      Мощность в ваттах
      800 Вт

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Керамико-кератиновое покрытие
      Да
      Ионизация
      Да

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