HP8668/00
Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем
В комплектацию новой фен-щетки с системой автоматического вращения входит уникальная насадка для завивки, с помощью которой можно создать мягкие локоны и волны, а также круглая щетка для придания объема и насадка для бережной сушки. Сушка, укладка и бережный уход!Узнать обо всех преимуществах
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Когда волосы будут высушены на 80 %, поместите прядь волос в отверстие насадки для завивки потоком воздуха. После нажатия на кнопку прядь волос будет накручена в камеру для локонов для сушки и укладки. Результат — роскошные локоны и превосходная естественная укладка.
Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.
Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами.
Насадка-концентратор фен-щетки направляет поток воздуха на отдельные пряди, обеспечивая бережный уход за волосами. Предназначена для предварительной сушки и подготовки волос к укладке.
Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать укладку или высушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения.
Фен-щетка вращается в двух направлениях, что облегчает процесс укладки и создания разнообразных причесок.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Благодаря эргономичной конструкции и небольшому размеру ручки пользоваться фен-щеткой проще и удобнее.
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