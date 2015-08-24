Автозавивка потоком воздуха: мягкие локоны, волны и объем

В комплектацию новой фен-щетки с системой автоматического вращения входит уникальная насадка для завивки, с помощью которой можно создать мягкие локоны и волны, а также круглая щетка для придания объема и насадка для бережной сушки. Сушка, укладка и бережный уход!