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  • Пышные объемные укладки — это очень просто! Пышные объемные укладки — это очень просто! Пышные объемные укладки — это очень просто!

    StyleCare Фен-щетка, автоматическое вращение

    HP8679/00

    Пышные объемные укладки — это очень просто!

    Пышные объемные укладки — одним нажатием кнопки. Две насадки с автоматическим вращением помогают укладывать волосы разной длины, легко создавая красивые образы. Материал на 10 % состоит из натуральной щетины, что придает волосам блеск и гладкость.

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    StyleCare Фен-щетка, автоматическое вращение

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    Пышные объемные укладки — это очень просто!

    Вращающиеся щетки со смешанной щетиной (с щетиной кабана)

    • 800 Вт
    • 2 насадки
    • Компактный
    • Смешанная щетина
    Вращающиеся щетки для создания объема

    Вращающиеся щетки для создания объема

    Создавайте пышные объемные укладки у себя дома одним нажатием кнопки. Щетка диаметром 50 мм с автоматическим вращением подходит для длинных волос, а щетка 38 мм — для челки и коротких волос.

    Щетки со смешанной щетиной (с щетиной кабана) для блеска и гладкости волос

    Щетки со смешанной щетиной (с щетиной кабана) для блеска и гладкости волос

    Материал щеток на 10 % состоит из натуральной щетины, что придает волосам блеск и гладкость.

    800 Вт для профессиональных результатов

    800 Вт для профессиональных результатов

    Эта фен-щетка с мощностью нагревателя 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Ручку меньшего размера удобно держать, что обеспечивает комфорт при ежедневном использовании

    Завивка волос внутрь или наружу

    Завивка волос внутрь или наружу

    Удобное использование и создание различных образов. Просто выберите левую или правую кнопку, чтобы задать направление вращения: к лицу или от лица.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Режим холодного обдува позволяет зафиксировать укладку или высушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения.

    Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

    Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

    Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

    • Аксессуары

      Щетка 38 мм с автоматическим вращением
      Для челки и коротких волос
      Щетка 50 мм с автоматическим вращением
      Для длинных волос

    • Вес и габариты

      Вес изделия (без упаковки)
      395 г

    • Материал насадки

      Щетка диаметром 38 мм
      Нейлон
      Щетка диаметром 50 мм
      Нейлон
      Щетина
      Нейлон и натуральная щетина

    • Мощность

      Напряжение
      220—240 В
      Мощность в ваттах
      800 Вт

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и элегантный розовый

    • Особенности

      Настройки
      4 режима: выкл., бережная укладка, высокая температура, холодный обдув

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного воздействия

      Смешанная щетина
      Да
      Настройка Care
      Да

    Badge-D2C

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