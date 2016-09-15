HP8679/00
Пышные объемные укладки — это очень просто!
Пышные объемные укладки — одним нажатием кнопки. Две насадки с автоматическим вращением помогают укладывать волосы разной длины, легко создавая красивые образы. Материал на 10 % состоит из натуральной щетины, что придает волосам блеск и гладкость.Узнать обо всех преимуществах
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Создавайте пышные объемные укладки у себя дома одним нажатием кнопки. Щетка диаметром 50 мм с автоматическим вращением подходит для длинных волос, а щетка 38 мм — для челки и коротких волос.
Материал щеток на 10 % состоит из натуральной щетины, что придает волосам блеск и гладкость.
Эта фен-щетка с мощностью нагревателя 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.
Ручку меньшего размера удобно держать, что обеспечивает комфорт при ежедневном использовании
Удобное использование и создание различных образов. Просто выберите левую или правую кнопку, чтобы задать направление вращения: к лицу или от лица.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать укладку или высушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения.
Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.
Аксессуары
Вес и габариты
Материал насадки
Мощность
Технические характеристики
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Технологии бережного воздействия
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