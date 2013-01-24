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Prestige Pro

Фен для волос

HPS910/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
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    Prestige Pro Фен для волос

    HPS910/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше. Узнать обо всех преимуществах

    Prestige Pro Фен для волос

    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше. Узнать обо всех преимуществах

    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше. Узнать обо всех преимуществах

    Prestige Pro Фен для волос

    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше. Узнать обо всех преимуществах

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      Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

      • Мощность сушки 2100 Вт
      • Мощный AC-мотор
      • Скорость воздушного потока до 160 км/ч*
      • Система ионизации для сияния волос
      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.

      Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

      Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

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      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      2 узкие насадки для создания идеальной укладки: 7 мм и 9 мм

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      Идеальные результаты укладки с помощью 2 узких универсальных насадок — 7 мм для точной укладки и насадки 9 мм для фиксации прядей.

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува Cool Shot обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха. Этот прием используется для закрепления укладки.

      Шнур длиной 2,5 м

      Шнур длиной 2,5 м

      Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.

      2 года гарантии + 2 дополнительных года при регистрации на сайте

      2 года гарантии + 2 дополнительных года при регистрации на сайте

      Получите 2 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии, зарегистрировав продукт онлайн в течение 3 месяцев с даты покупки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100  Вт
        Мотор
        AC
        Скорость потока воздуха
        до 160 км/ч*
        Длина шнура
        2,5  м
        напряжение
        220–240  В
        Переключение напряжения
        Нет
        Цвет / отделка
        Черный с красным

      • Технологии бережного воздействия

        Ионизация для бережной сушки
        Да
        Функция ThermoProtect
        Да

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        6
        6
        Холодный обдув
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Съемный воздухозаборный фильтр
        Да
        Складная ручка
        Нет

      • Вес и габариты

        Вес изделия (без упаковки)
        0,828 кг

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        2 дополнительных года при регистрации

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