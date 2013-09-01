HPS910/00
Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше.Узнать обо всех преимуществах
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Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Идеальные результаты укладки с помощью 2 узких универсальных насадок — 7 мм для точной укладки и насадки 9 мм для фиксации прядей.
Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.
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Вес и габариты
Технические характеристики
Особенности
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Технологии бережного ухода
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