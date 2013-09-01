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  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Prestige Pro Фен для волос

    HPS910/00

    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    Фен Philips Prestige Pro мощностью 2100 Вт оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Две тонких насадки позволят делать профессиональную укладку еще лучше.

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    Prestige Pro Фен для волос

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    Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

    • Мощность сушки 2100 Вт
    • Мощный AC-мотор
    • Скорость воздушного потока до 160 км/ч*
    • Система ионизации для сияния волос
    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.

    Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

    Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

    Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    2 узкие насадки для создания идеальной укладки: 7 мм и 9 мм

    2 узкие насадки для создания идеальной укладки: 7 мм и 9 мм

    Идеальные результаты укладки с помощью 2 узких универсальных насадок — 7 мм для точной укладки и насадки 9 мм для фиксации прядей.

    6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

    6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

    Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

    Шнур длиной 2,5 м

    Шнур длиной 2,5 м

    Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.

    2 года гарантии + 2 дополнительных года при регистрации на сайте

    2 года гарантии + 2 дополнительных года при регистрации на сайте

    Получите 2 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии, зарегистрировав продукт онлайн в течение 3 месяцев с даты покупки.

    • Вес и габариты

      Вес изделия (без упаковки)
      0,828 кг

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Длина шнура
      2,5  м
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Мотор
      AC
      Переключение напряжения
      Нет
      Цвет / отделка
      Черный с красным
      Скорость потока воздуха
      до 160 км/ч*

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Холодный обдув
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      6
      Съемный воздухозаборный фильтр
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      2 дополнительных года при регистрации

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      Функция ThermoProtect
      Да

    Badge-D2C

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    • Тест с насадкой 9 мм в режиме "Скорость 2" и "Температура 2"
    • * по сравнению с моделью HP4997
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