HPS920/00
Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
Фен Philips Prestige Pro обладает мощностью 2300 Вт и оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 170 км/ч*, что на 50 % быстрее**. Уникальная насадка-концентратор Style&Protect позволяет делать профессиональную укладку без перегрева волос.Узнать обо всех преимуществах
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Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 170 км/ч*, что на 50 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.
Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Благодаря универсальной насадке-концентратору 6 мм для точной укладки и максимально бережного ухода и насадке 8 мм для финальной фиксации результат всегда будет идеальным.
Насадка-концентратор Style & Protect (6 мм) уникальной конструкции со специальной крышкой позволяет добиться безупречной и бережной укладки. Эта насадка-концентратор использует уникальную технологию: в случае излишнего перегрева крышка, встроенная в насадку, открывается для рассеивания лишнего тепла — в итоге волосы не повреждаются, а качество укладки остается на высоком уровне.
Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
Профессиональный шнур длиной 3 м обеспечивает простоту использования в любом месте.
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Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
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