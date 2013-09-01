HPS930/00
Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
Выпрямитель Philips Prestige Pro обеспечивает профессиональный результат благодаря плавающим титановым пластинам. Оцените прогрев пластин всего за 10 секунд и полностью контролируйте процедуру с помощью цифровых настроек температуры.Узнать обо всех преимуществах
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Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волоc
"Плавающие" пластины пружинят при слишком сильном нажатии во время выпрямления волос. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Мощный нагревательный элемент, наряду с титановыми пластинами, обеспечивает мгновенный нагрев всего за 10 секунд. Стоит лишь включить выпрямитель, и он уже готов к работе.
Укладка без лишних хлопот благодаря регулировке температуры от 140 до 230 °C. Уникальная комбинация из регулировочного колесика и цифрового дисплея предоставляет вам точное управление процессом для получения профессиональных результатов.
Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.
Практичный аксессуар для хранения, в который выпрямитель можно поместить сразу после использования.
Получите дополнительный год к стандартной 2-летней гарантии при регистрации и активации расширенной гарантии
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