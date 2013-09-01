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  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
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    Prestige Pro Выпрямитель

    HPS930/00

    Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами

    Выпрямитель Philips Prestige Pro обеспечивает профессиональный результат благодаря плавающим титановым пластинам. Оцените прогрев пластин всего за 10 секунд и полностью контролируйте процедуру с помощью цифровых настроек температуры.

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    Prestige Pro Выпрямитель

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    Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами

    • "Плавающие" титановые пластины
    • Точный контроль температуры (230 C)
    • Система ионизации для сияния волос
    • Быстрый нагрев за 10 секунд
    Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

    Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

    Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волоc

    Особые "плавающие" пластины предотвращают повреждение волос

    Особые "плавающие" пластины предотвращают повреждение волос

    "Плавающие" пластины пружинят при слишком сильном нажатии во время выпрямления волос. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Мгновенный нагрев всего за 10 секунд.

    Мгновенный нагрев всего за 10 секунд.

    Мощный нагревательный элемент, наряду с титановыми пластинами, обеспечивает мгновенный нагрев всего за 10 секунд. Стоит лишь включить выпрямитель, и он уже готов к работе.

    Цифровая настройка температуры для полного контроля

    Цифровая настройка температуры для полного контроля

    Укладка без лишних хлопот благодаря регулировке температуры от 140 до 230 °C. Уникальная комбинация из регулировочного колесика и цифрового дисплея предоставляет вам точное управление процессом для получения профессиональных результатов.

    Шнур длиной 2,5 м

    Шнур длиной 2,5 м

    Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.

    Термоизолированный футляр

    Термоизолированный футляр

    Практичный аксессуар для хранения, в который выпрямитель можно поместить сразу после использования.

    2 года гарантии + 1 дополнительный год при регистрации и активации расширенной гарантии

    Получите дополнительный год к стандартной 2-летней гарантии при регистрации и активации расширенной гарантии

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      2,5  м
      Время нагрева
      10 с
      Тип нагревателя
      Эффективный нагревательный элемент

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Титановое покрытие
      Петелька для подвешивания
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      3 дополнительных года при регистрации

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      Плавающие пластины
      Да

    Badge-D2C

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