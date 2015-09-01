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  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
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    ProCare Auto Curler Автоматические щипцы для завивки

    HPS940/00

    Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

    Щипцы для завивки Philips ProCare Auto позволяют создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны.

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    ProCare Auto Curler Автоматические щипцы для завивки

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    Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

    с бесщеточным мотором и титаново-керамическим корпусом

    • Титаново-керамический корпус
    • Бесщеточный мотор
    • 3 настройки температуры и времени
    • Профессиональные результаты укладки
    Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

    Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

    Щипцы для завивки Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.

    Титаново-керамический корпус

    Титаново-керамический корпус

    Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.

    Профессиональный бесщеточный мотор

    Профессиональный бесщеточный мотор

    Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

    3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос

    3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос

    3 настройки температуры (170 °C/190 °C/210 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.

    Быстрый нагрев в течение 30 секунд

    Быстрый нагрев в течение 30 секунд

    Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 30 секунд.

    Шнур длиной 2,0 м с шарнирным соединением

    Шнур длиной 2,0 м с шарнирным соединением

    Шнур длиной 2 м, как у профессиональных щипцов для салона красоты, обеспечивает свободу движений и удобство использования. Создавайте любые образы с помощью щипцов для завивки Philips ProCare Auto, не беспокоясь о длине шнура.

    3 регулируемых направления завивки

    3 регулируемых направления завивки

    3 регулируемых направления завивки локона (налево, направо и автоматическая настройка) позволяют экспериментировать с укладками. Создавайте симметричные локоны, закрученные вправо или влево, или используйте функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

    Удобная завивка волос на затылке

    Эргономичный дизайн щипцов для завивки Philips ProCare Auto позволяет с легкостью создавать идеальные симметричные локоны — даже на затылке.

    Укладка без ожогов

    Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.

    • Аксессуары

      Аксессуар для очистки корпуса
      Да
      Аксессуар для разделения прядей
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,0  м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      < 30 секунд
      Максимальная температура
      210  °C
      Мотор
      Бесщеточный мотор
      Настройки температуры
      210 °C / 190 °C / 170 °C
      3 направления завивки
      Направо / чередование / налево
      Настройки времени
      8 сек./10 сек./12 сек.

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Титаново-керамическое покрытие
      Да
      Звуковой сигнал о завершении завивки локона
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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