HPS940/00
Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
Щипцы для завивки Philips ProCare Auto позволяют создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны.Узнать обо всех преимуществах
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Щипцы для завивки Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.
Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.
Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.
3 настройки температуры (170 °C/190 °C/210 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.
Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 30 секунд.
Шнур длиной 2 м, как у профессиональных щипцов для салона красоты, обеспечивает свободу движений и удобство использования. Создавайте любые образы с помощью щипцов для завивки Philips ProCare Auto, не беспокоясь о длине шнура.
3 регулируемых направления завивки локона (налево, направо и автоматическая настройка) позволяют экспериментировать с укладками. Создавайте симметричные локоны, закрученные вправо или влево, или используйте функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.
Эргономичный дизайн щипцов для завивки Philips ProCare Auto позволяет с легкостью создавать идеальные симметричные локоны — даже на затылке.
Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.
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