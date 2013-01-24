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Держатель бритвенных головок

HQ1022/01
  • Удерживает бритвенные головки Удерживает бритвенные головки Удерживает бритвенные головки
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    Держатель бритвенных головок

    HQ1022/01

    Удерживает бритвенные головки

    Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель бритвенных головок

    Удерживает бритвенные головки

    Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Удерживает бритвенные головки

    Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель бритвенных головок

    Удерживает бритвенные головки

    Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Удерживает бритвенные головки

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    • Для HQ8200-8299

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 8251XL/18
      • 8251XL/76
      Подходит для:
      • AT750/41
      • AT750/20
      • AT750/17
      • AT750/16
      • PT736/19
      • PT736/18
      • PT735/41
      • PT735/20
      Подходит для
      • AT890/16
      • AT753/20
      • AT751/16
      • AT751/14
      • AT752/20

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