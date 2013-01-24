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Удерживает бритвенные головки
Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удерживает бритвенные головки
Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах
Удерживает бритвенные головки
Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удерживает бритвенные головки
Вы потеряли или повредили держатель для бритвенной головки Philips, но прибор для бритья по-прежнему отлично работает? Закажите этот держатель для бритвенной головки, который совместим с тремя бритвенными головками для гладкого бритья. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь