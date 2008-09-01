Другие продукты в комплекте
- Инструкция по эксплуатации
- Мягкий чехол для путешествий
- Защитная крышка
- Подставка для использования в ванной
- Щеточка для чистки
- Шнур питания
HQ8250/17
Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритьяУзнать обо всех преимуществах
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Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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