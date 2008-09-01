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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8250/17

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья

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    Shaver series 3000 Электробритва

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    Быстро. Чисто. Эффективно.

    • Перезарядка
    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Подставка для использования в ванной
      Да

    • Питание

      Время работы
      50  мин

    • Дизайн

      Отделка
      • Хромированный дисплей
      • Лак

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система повторения контуров SmartTouch
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      • Бритвенные головки Speed XL
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      Индикатор низкого заряда аккумулятора
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Проводной/беспроводной
      Зарядка
      1 час
      Время работы бритвы
      17 дней

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Мягкий чехол для путешествий
    • Защитная крышка
    • Подставка для использования в ванной
    • Щеточка для чистки
    • Шнур питания

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