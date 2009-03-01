Другие продукты в комплекте
- Шнур питания
- Чехол для путешествий
- Защитная крышка
- Зарядное устройство
- Щеточка для чистки
- Инструкция по эксплуатации
HQ8260
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритьеУзнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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