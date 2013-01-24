Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Система очистки Jet Clean
- Шнур питания
- Защитная крышка
- Мягкий чехол для путешествий
- Инструкция по эксплуатации
Ключевые слова для поиска
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Питание
Обслуживание
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CRP388/01
HQ1022/01
CRP136/01