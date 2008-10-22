Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
- Мягкий чехол для путешествий
- Система очистки Jet Clean
- Инструкция по эксплуатации
- Шнур питания
HQ8270/21
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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