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Shaver series 3000

Электробритва

HQ8270/21
Общая оценка / 5
  • Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно.
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8270/21
    Общая оценка / 5

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстро. Чисто. Эффективно.

      • С системой очистки Jet Clean
      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Система очистки Jet Clean

      Система очистки Jet Clean

      Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Проводной/беспроводной
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        17 дней
        Очистка
        • Автоматическая система очистки
        • Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Лак
        • Зеркальный дисплей
        • Светодиодный дисплей

      • Аксессуары

        Подставка
        Система очистки Jet Clean
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        50  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Система очистки Jet Clean
      • Шнур питания
      • Защитная крышка
      • Мягкий чехол для путешествий
      • Инструкция по эксплуатации

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