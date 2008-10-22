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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8270/21

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье.

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    Shaver series 3000 Электробритва

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    Быстро. Чисто. Эффективно.

    • С системой очистки Jet Clean
    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Система очистки Jet Clean

    Система очистки Jet Clean

    Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Подставка
      Система очистки Jet Clean

    • Питание

      Время работы
      50  мин

    • Дизайн

      Отделка
      • Лак
      • Зеркальный дисплей
      • Светодиодный дисплей

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система повторения контуров SmartTouch
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Дисплей
      Дорожная блокировка
      Очистка
      • Автоматическая система очистки
      • Возможность влажной чистки
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Проводной/беспроводной
      Зарядка
      1 час
      Время работы бритвы
      17 дней

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка
    • Мягкий чехол для путешествий
    • Система очистки Jet Clean
    • Инструкция по эксплуатации
    • Шнур питания

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