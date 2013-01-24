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Shaver series 3000

Электробритва

HQ8200/17
Общая оценка / 5
  • Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно.
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8200/17
    Общая оценка / 5

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

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      Быстро. Чисто. Эффективно.

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Бритвенные головки Speed XL
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ9

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания
      • Защитная крышка
      • Мягкий чехол для путешествий
      • Инструкция по эксплуатации

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