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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8200/17

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва

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    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

    Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа
      Чехол
      Мягкий чехол

    • Дизайн

      Отделка
      Лак

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ9

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Бритвенные головки Speed XL
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система повторения контуров SmartTouch
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Зарядка
      Проводная

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания
    • Мягкий чехол для путешествий
    • Инструкция по эксплуатации
    • Защитная крышка

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