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Для фиксации бритвенных головок
Вы потеряли или повредили фиксирующую пластину для бритвенных головок Philips, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите модель HQ1203, позволяющую закрепить бритвенные головки. Предназначено для трех бритвенных головок для сверхчистого бритья. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для фиксации бритвенных головок
Вы потеряли или повредили фиксирующую пластину для бритвенных головок Philips, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите модель HQ1203, позволяющую закрепить бритвенные головки. Предназначено для трех бритвенных головок для сверхчистого бритья. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь