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Удерживающая рамка бритвенной головки

HQ1023/01
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  • Для фиксации бритвенных головок Для фиксации бритвенных головок Для фиксации бритвенных головок
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    Удерживающая рамка бритвенной головки

    HQ1023/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для фиксации бритвенных головок

    Вы потеряли или повредили фиксирующую пластину для бритвенных головок Philips, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите модель HQ1203, позволяющую закрепить бритвенные головки. Предназначено для трех бритвенных головок для сверхчистого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Удерживающая рамка бритвенной головки

    Для фиксации бритвенных головок

    Вы потеряли или повредили фиксирующую пластину для бритвенных головок Philips, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите модель HQ1203, позволяющую закрепить бритвенные головки. Предназначено для трех бритвенных головок для сверхчистого бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Для фиксации бритвенных головок

    Проверить информацию о совместимости

    • Для HQ8200-8299

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 8251XL/18
      • 8251XL/76
      Подходит для:
      • PT736/19
      • AT750/17
      • PT735/20
      • PT736/18
      • AT750/20
      • PT735/41
      • AT750/16
      • PT860/14
      • AT750/41
      Подходит для
      • PT860/16
      • AT890/16
      • AT753/20
      • PT860/17
      • PT860/15
      • AT752/20
      • AT751/14
      • AT751/16
      Подходит для:
      производство

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