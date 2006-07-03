HQ167/11
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки каждые 12 месяцев.Узнать обо всех преимуществах
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Бритвенные головки
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