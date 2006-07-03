Ключевые слова для поиска

  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат

    бритвенные головки

    HQ167/11

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки каждые 12 месяцев.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    бритвенные головки

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Поддерживайте идеальный результат

    Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

    • Lift & Cut
    • 3 головки
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Влажное бритье

    Влажное бритье

    Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      1
      Подходит для
      • 6756X
      • HQ671
      • HQ6715
      • HQ6763
      • 6706X
      • 6757X
      • HQ6761
      • 6701X
      • 6705X
      • HQ6730
      • HQ6756
      • 6735X
      • HQ6764
      • HQ6725
      • HQ6735
      • HQ6737
      • 6709X
      • HQ6710
      • 6711X
      • HQ6757
      • 6755X
      • HQ6740
      • 6715X
      • HQ6705
      • HQ6762
      • HQ6720
      • 6737X
      • HQ673
      • HQ6755
      • HQ6760
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.