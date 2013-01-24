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бритвенные головки

HQ177/11
Общая оценка / 5
  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
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    бритвенные головки

    HQ177/11
    Общая оценка / 5

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года Узнать обо всех преимуществах

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года Узнать обо всех преимуществах

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      Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

      Сверхчистое бритье

      • Lift & Cut
      • 3 головки

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        1
        Подходит для
        • HQ7782
        • HQ7780
        • HQ7762
        • HQ7760
        • HQ7742
        • HQ7740
        • 7735X
        • 7737X
        • 7775X
        • 7745X
        • HQ7743

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