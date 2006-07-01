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  • Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья

    Жидкость для очистки Jet Clean

    HQ200/03

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/03 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips.

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    Жидкость для очистки Jet Clean

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    Для максимально чистого бритья

    Для превосходного результата

    • Очищает и смазывает
    • Приятный свежий аромат
    Гарантирует превосходные результаты бритья

    Гарантирует превосходные результаты бритья

    Жидкость для очистки Jet Clean для поддержания оптимального состояния бритвы; после очистки бритвенная головка пахнет, выглядит и работает как новая.

    Тщательная очистка

    После очистки бритвенные головки вашей электробритвы Philips будут выглядеть и работать как новые.

    • Обслуживание

      срок службы
      используется с устройством Jet Clean

    • Аксессуары

      Жидкость для очистки Jet Clean
      Да
    Badge-D2C

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