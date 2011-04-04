HQ200/50
Для максимально чистого бритья
Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips.Узнать обо всех преимуществах
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Жидкость для очистки Jet Clean очищает и смазывает бритвенные головки.
После очистки бритвенные головки вашей электробритвы Philips будут выглядеть и работать как новые.
Приятный аромат бритвенных головок для невероятно чистого и освежающего бритья с помощью электробритвы.
Очистка
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