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  • Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья

    Жидкость для очистки Jet Clean

    HQ200/50

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips.

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    Жидкость для очистки Jet Clean

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    Для максимально чистого бритья

    Для превосходного результата

    • Очищает и смазывает
    • Приятный свежий аромат

    Гарантирует превосходные результаты бритья

    Жидкость для очистки Jet Clean очищает и смазывает бритвенные головки.

    Тщательная очистка

    После очистки бритвенные головки вашей электробритвы Philips будут выглядеть и работать как новые.

    Свежий аромат бритвенных головок

    Приятный аромат бритвенных головок для невероятно чистого и освежающего бритья с помощью электробритвы.

    • Очистка

      Использование
      Заменяйте жидкость для очистки 1 раз в месяц

    • Содержание

      Емкость
      300 мл
      Упаковка
      1 флакон
      Содержимого хватает
      до 1 месяца использования (приблизительно)
    Badge-D2C

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