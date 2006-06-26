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    бритвенные головки

    HQ2/11

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

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    бритвенные головки

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    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Сверхчистое бритье

    • Lift & Cut
    • 3 головки

    Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

    Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      1
    Badge-D2C

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