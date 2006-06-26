HQ3
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Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.
Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.
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