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  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    бритвенные головки

    HQ3

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

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    бритвенные головки

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    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Сверхчистое бритье

    • Lift & Cut
    • 3 головки
    15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

    15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

    Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.

    Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

    Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      1
    Badge-D2C

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