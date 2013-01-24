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бритвенные головки

HQ4
Общая оценка / 5
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    бритвенные головки

    HQ4
    Общая оценка / 5

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    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • CloseCut
      • 3 головки
      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Microgroove для гладкого бритья

      Система Microgroove для гладкого бритья

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ443
        • HQ482
        • HQ486
        • HQ4401
        • HQ4405
        • HQ4407
        • HQ4411
        • HQ4445
        • HQ4800
        • HQ4806
        • HQ4807
        • HQ4810
        • HQ4819
        • HQ4856
        • HQ4870
        • HQ4890
        • HQ5812
        • HS 190
        • HS766
        • HS775
        • HS890
        • HS920
        • HS930
        • HS970
        • HS990
        • HQ30
        • HQ33
        • HQ40
        • HQ41
        • HQ42
        • HQ46
        • HQ801
        • HQ802
        • HQ803
        • HQ804
        • HQ805
        • HQ806
        • HQ130
        • HQ132
        • HS190
        • HQ402
        • HQ404
        • HQ406
        • HQ422
        • HQ460
        • HQ468
        • HQ852
        • HQ853
        • HQ441
        • HQ444
        • HQ481
        • HQ489
        • 201DB
        • 4413LC
        • 4414LC
        • 4417LC
        • 4602X
        • 4603X
        • 4604X
        • 4605X
        • 4606X
        • 4608X
        • 4807XL
        • 4816XL
        • 4817XL
        • 4825XL
        • 4845XL
        • 4852XL
        • 4853XL
        • 4865XL
        • 4885XL
        • 5426LC
        • 5625X
        • 5812XL
        • HQ20
        • HQ200
        • HQ202
        • HQ220
        • HQ222
        • HQ240
        • HQ242
        • HQ262
        • HQ282
        • HQ284
        • HQ300
        • HQ302
        • HQ304
        • HQ32
        • HQ320
        • HQ322
        • HQ340
        • HQ341
        • HQ342
        • HQ36
        • HQ360
        • HQ362
        • HQ380
        • HQ382
        • HQ384
        • HQ386
        • HQ3860
        • HQ420
        • HQ4421
        • HQ4425
        • HQ4441
        • HQ4601
        • HQ4607
        • HQ4608
        • HQ4609
        • HQ4610
        • HQ4625
        • HQ4626
        • HQ4630
        • HQ4805
        • HQ4821
        • HQ4822
        • HQ4825
        • HQ483
        • HQ4845
        • HQ4847
        • HQ4851
        • HQ4865
        • HQ4866
        • HQ4885
        • HQ5413
        • HQ5426
        • HQ5430
        • HQ5601
        • HQ5625
        • HQ5813
        • HQ5817
        • HQ5820
        • HQ5823
        • HQ4826
        • HQ4830
        • HQ484
        • HQ4846
        • HQ485
        • HQ4850

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