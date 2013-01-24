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бритвенные головки

HQ56/50
Общая оценка / 5
1 награда
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    бритвенные головки

    HQ56/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

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    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Lift & Cut
      • Для серии HQ900
      • Для HQ64, HQ66, HQ68 и HQ69
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

      15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ130
        • HQ132
        • HQ136
        • HQ30
        • HQ33
        • HQ40
        • HQ402
        • HQ404
        • HQ41
        • HQ42
        • HQ441
        • HQ444
        • HQ46
        • HQ460
        • HQ468
        • HQ481
        • HQ489
        • HQ5824
        • HQ6415
        • HQ6423
        • HQ6445
        • HQ6605
        • HQ6610
        • HQ6613
        • HQ6646
        • HQ6675
        • HQ6676
        • HQ6695
        • HQ6696
        • HQ6831
        • HQ6842
        • HQ6843
        • HQ6844
        • HQ6857
        • HQ6859
        • HQ6863
        • HQ6874
        • HQ6879
        • HQ6900
        • HQ6920
        • HQ6940
        • HQ6941
        • HQ6950
        • HQ6970
        • HQ6990
        • HQ801
        • HQ802
        • HQ805
        • HQ806
        • HS190

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