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    бритвенные головки

    HQ56/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • CloseCut
    • Для серии HQ900
    • Для HQ64, HQ66, HQ68 и HQ69
    CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

    CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

    Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • HQ6415
      • HQ6423
      • HQ6610
      • HQ6613
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6676
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HQ6842
      • HQ6843
      • HQ6844
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6863
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6900
      • HQ6920
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6990
      • HQ6640\HQ6605
      • HQ6645
      • HQ6849
      • HQ6853
      • HQ6854
      • HQ6855
      Количество бритвенных головок в наборе
      3
    Badge-D2C

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