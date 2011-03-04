бритвенные головки
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года
- CloseCut
- Для серии HQ900
- Для HQ64, HQ66, HQ68 и HQ69
CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья
Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.
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Бритвенные головки
- Подходит для
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HQ6415
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HQ6423
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HQ6610
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HQ6613
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HQ6646
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HQ6675
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HQ6676
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HQ6695
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HQ6696
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HQ6831
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HQ6842
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HQ6843
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HQ6844
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HQ6857
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HQ6859
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HQ6863
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HQ6874
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HQ6879
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HQ6900
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HQ6920
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HQ6940
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HQ6941
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HQ6950
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HQ6970
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HQ6990
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HQ6640\HQ6605
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HQ6645
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HQ6849
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HQ6853
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HQ6854
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HQ6855
- Количество бритвенных головок в наборе
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3
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