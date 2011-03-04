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    бритвенные головки

    HQ5/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Lift & Cut
    • 3 головки
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Система Microgroove для гладкого бритья

    Система Microgroove для гладкого бритья

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • HQ5401
      • HQ5421
      • HQ5425
      • HQ5461
      • HQ5465
      • HQ5699
      • HQ5800
      • HQ5806
      • HQ5815
      • HQ5818
      • HQ5819
      • HQ5826
      • HQ5830
      • HQ5846
      • HQ5850
      • HQ5853
      • HQ5854
      • HQ5858
      • HQ5860
      • HQ5866
      • HQ5870
      • HQ5890
      • 5605X
      • 5802XL
      • 5810XL
      • 5814XL
      • 5817XL
      • 5818XL
      • 5822XL
      • 5842XL
      • 5862XL
      • 5863XL
      • 5864XL
      • 5867XL
      • 5887XL
      • HQ5426
      • HQ5430
      • HQ5604
      • HQ5625
      • HQ5801
      • HQ5802
      • HQ5811
      • HQ5812
      • HQ5813
      • HQ5816
      • HQ5820
      • HQ5821
      • HQ5823
      • HQ5825
      • HQ5841
      • HQ5845
      • HQ5847
      • HQ5848
      • HQ5849
      • HQ5851
      • HQ5855
      • HQ5856
      • HQ5861
      • HQ5865
      • HQ5885
      • HQ5886
      Количество бритвенных головок в наборе
      3
    Badge-D2C

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