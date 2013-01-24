Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

бритвенные головки

HQ5/50
Общая оценка / 5
1 награда
  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат
    -{discount-value}

    бритвенные головки

    HQ5/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все shaver-replacement-blades

      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Lift & Cut
      • 3 головки
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Microgroove для гладкого бритья

      Система Microgroove для гладкого бритья

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ5401
        • HQ5421
        • HQ5425
        • HQ5461
        • HQ5465
        • HQ5699
        • HQ5800
        • HQ5806
        • HQ5815
        • HQ5818
        • HQ5819
        • HQ5826
        • HQ5830
        • HQ5846
        • HQ5850
        • HQ5853
        • HQ5854
        • HQ5858
        • HQ5860
        • HQ5866
        • HQ5870
        • HQ5890
        • 5605X
        • 5802XL
        • 5810XL
        • 5814XL
        • 5817XL
        • 5818XL
        • 5822XL
        • 5842XL
        • 5862XL
        • 5863XL
        • 5864XL
        • 5867XL
        • 5887XL
        • HQ5426
        • HQ5430
        • HQ5604
        • HQ5625
        • HQ5801
        • HQ5802
        • HQ5811
        • HQ5812
        • HQ5813
        • HQ5816
        • HQ5820
        • HQ5821
        • HQ5823
        • HQ5825
        • HQ5841
        • HQ5845
        • HQ5847
        • HQ5848
        • HQ5849
        • HQ5851
        • HQ5855
        • HQ5856
        • HQ5861
        • HQ5865
        • HQ5885
        • HQ5886

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии