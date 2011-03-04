бритвенные головки
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года
Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Система Microgroove для гладкого бритья
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Бритвенные головки
- Подходит для
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HQ5401
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HQ5421
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HQ5425
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HQ5461
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HQ5465
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HQ5699
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HQ5800
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HQ5806
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HQ5815
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HQ5818
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HQ5819
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HQ5826
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HQ5830
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HQ5846
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HQ5850
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HQ5853
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HQ5854
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HQ5858
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HQ5860
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HQ5866
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HQ5870
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HQ5890
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5605X
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5802XL
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5810XL
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5814XL
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5817XL
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5818XL
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5822XL
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5842XL
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5862XL
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5863XL
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5864XL
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5867XL
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5887XL
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HQ5426
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HQ5430
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HQ5604
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HQ5625
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HQ5801
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HQ5802
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HQ5811
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HQ5812
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HQ5813
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HQ5816
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HQ5820
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HQ5821
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HQ5823
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HQ5825
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HQ5841
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HQ5845
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HQ5847
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HQ5848
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HQ5849
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HQ5851
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HQ5855
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HQ5856
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HQ5861
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HQ5865
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HQ5885
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HQ5886
- Количество бритвенных головок в наборе
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3
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