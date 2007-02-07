HQ6640/16
Безупречное бритье
Бритва HQ6640 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action наряду с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Аксессуары
Качество бритья
Удобство использования
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