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  • Безупречное бритье Безупречное бритье Безупречное бритье

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ6640/16

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6640 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action наряду с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.

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    Shaver series 3000 Электробритва

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    Безупречное бритье

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

    Подпружиненный откидной триммер

    Подпружиненный откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Зарядка
      Проводная

    Badge-D2C

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