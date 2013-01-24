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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

HQ6906/16
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Общая оценка / 5
1 награда
  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6906/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на шее

      Лезвия CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex&Float
      • Питание только от сети
      CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

      CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

      Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для гарантированных результатов бритья.

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Сменные бритвенные головки

      Для максимального качества бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года головками модели HQ56

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Система Flex & Float
        Бритвенная система
        CloseCut

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        При работе
        Питание только от сети

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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