Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
HQ6906/16
Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
Работа от сети для гарантированных результатов бритья.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Для максимального качества бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года головками модели HQ56
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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