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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

HQ6927/16
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  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6927/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на шее

      Лезвия CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex&Float
      • 8 ч зарядки — 35 мин автономной работы
      CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

      CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

      Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Время работы — 35+ минут, зарядка — 8 часов

      8 часов подзарядки обеспечивают более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.

      Сменные бритвенные головки

      Для максимального качества бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года головками модели HQ56

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Зарядка
        8 часов
        Зарядка
        • Проводной/беспроводной
        • Индикатор зарядки

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100—240  В
        Время работы
        35  мин

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        CloseCut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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