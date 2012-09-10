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  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6927/16

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Лезвия CloseCut

    • Головки CloseCut, система Flex&Float
    • 8 ч зарядки — 35 мин автономной работы
    CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

    CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

    Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Время работы — 35+ минут, зарядка — 8 часов

    8 часов подзарядки обеспечивают более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.

    Сменные бритвенные головки

    Для максимального качества бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года головками модели HQ56

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Время работы
      35  мин
      Автопереключение напряжения
      100—240  В

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      CloseCut

    • Удобство использования

      Зарядка
      • Проводной/беспроводной
      • Индикатор зарядки
      Зарядка
      8 часов

    Что входит в комплект?

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    Другие продукты в комплекте

    • Защитная крышка
    • Щеточка для чистки

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