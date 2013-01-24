Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
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Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах
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Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах
Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
8 часов подзарядки обеспечивают более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.
Для максимального качества бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года головками модели HQ56
Аксессуары
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Качество бритья
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