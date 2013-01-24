Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
Ключевые слова для поиска
Идеально чистое бритье, даже на шее
Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чистое бритье, даже на шее
Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Идеально чистое бритье, даже на шее
Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чистое бритье, даже на шее
Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары