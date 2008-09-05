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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6940/16

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Лезвия CloseCut

    • Головки CloseCut, система Flex&Float
    • Питание только от сети
    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Откидной триммер

    Откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

    Сменные бритвенные головки

    Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100—240  В

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ56

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      Технология Lift & Cut

    • Удобство использования

      При работе
      Питание только от сети

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка

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