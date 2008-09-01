Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
HQ6990/16
Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
1 час подзарядки обеспечивает более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья. Подзарядка в течение 3 минут обеспечивает заряд, достаточный для одного сеанса бритья.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Система двойных лезвий Lift & Cut поднимает волоски для комфортного бритья
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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