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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

HQ6990/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6990/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 480 руб.
    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 480 руб.
    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на шее

      Лезвия Lift & Cut

      • Головки CloseCut, система Flex&Float
      • 1 час зарядки — более 35 мин. работы
      • Откидной триммер
      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Время работы — 35+ минут, зарядка — 1 час

      Время работы — 35+ минут, зарядка — 1 час

      1 час подзарядки обеспечивает более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья. Подзарядка в течение 3 минут обеспечивает заряд, достаточный для одного сеанса бритья.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Откидной триммер

      Откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Индикатор зарядки

      Индикатор зарядки

      Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

      Система двойных лезвий Lift & Cut поднимает волоски для комфортного бритья

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

      • Удобство использования

        Зарядка
        1 час
        Зарядка
        Проводной/беспроводной

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100—240  В
        Время работы
        30  мин

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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