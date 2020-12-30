Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
HQ6990/33
Идеально чистое бритье, даже на шее
Электробритва HQ6990 от Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.