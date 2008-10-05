Другие продукты в комплекте
- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
HQ6990
Чистота бритья и простота использования
Чистое и комфортное бритье по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с системой Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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