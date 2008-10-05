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  • Чистота бритья и простота использования Чистота бритья и простота использования Чистота бритья и простота использования

    6000 series Электробритва

    HQ6990

    Чистота бритья и простота использования

    Чистое и комфортное бритье по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с системой Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.

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    6000 series Электробритва

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    Чистота бритья и простота использования

    • Быстрая зарядка
    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный корпус удобно ложится в руку

    Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

    Сменные бритвенные головки

    Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.

    Откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Время работы
      30  мин
      Автопереключение напряжения
      100—240  В

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ56

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      Технология Lift & Cut

    • Удобство использования

      Зарядка
      Проводной/беспроводной
      Зарядка
      1 час

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Защитная крышка
    • Щеточка для чистки

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